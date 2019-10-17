В Ростовской области нашли скелетированные останки мужчины



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В городе Донецке обнаружили останки мужчины. ЧП произошло утром 19 октября.



По информации источника Rostov.ru, скелетированные останки человека обнаружил пастух недалеко от берега реки Северский Донец.

- Мужчина позвонил в полицию и сообщил о своей находке, - добавил источник.



На место выехали сотрудники полиции. Судя по тому, что тело сильно разложилось, смерть мужчины наступила несколько месяцев назад.



В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

- Была ли смерть насильственной, сейчас сказать невозможно, - пояснил источник, - определить это сможет только экспертиза.

