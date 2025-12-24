Риелтор из Ростова предвидит рост цен на жилье в 2026 году

Фото: Ростов.ру

Ростовские риелторы ожидают, что цены на жилье поднимутся во второй половине 2026 года. Об этом сообщает Donday со ссылкой на компанию «Этажи».Андрей Иванов, директор «Этажей» в Ростове-на-Дону, отметил, что начало 2026 года для застройщиков будет непростым.Эксперты считают, что резкого падения цен не будет. Наоборот, цены вырастут из-за налога на добавленную стоимость, более строгих условий ипотеки без первоначального взноса и окончания льготных программ. Однако это произойдет только к середине 2026 года из-за отложенного спроса.Иванов рекомендует покупать жилье в первой половине 2026 года. Если планируешь покупку в этом году, первые шесть месяцев — хорошее время для скидок от застройщиков.