В 2025 году жители Ростова стали реже приобретать квартиры на вторичном рынке

В Ростове в 2025 году вырос спрос на новостройки. Об этом Donday сообщили в риэлторской компании «Этажи».По сравнению с прошлым годом люди стали на 24% чаще выбирать квартиры в новых домах. Вероятно, это связано с льготными программами, которые действуют при покупке новостроек.Вторичный рынок недвижимости, напротив, потерял свои позиции. Общий объем запросов на покупку квартир снизился на 8%. Высокие процентные ставки по ипотеке сделали вторичное жилье менее доступным для многих.Загородный рынок тоже переживает стагнацию. Спрос на частные дома упал на 22% по сравнению с прошлым годом.Директор федерального агентства недвижимости «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов отмечает: «Начало 2026 года станет испытанием для девелоперов. Я бы не советовал ждать глобального обвала цен. Но если будут скидки, лучше воспользоваться ими в первой половине года, потому что во второй половине ожидается повышение стоимости».