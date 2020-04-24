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Режим самоизоляции и выходных дней в Ростовской области продлили до 11 мая

Режим самоизоляции и выходных дней в Ростовской области продлили до 11 мая
В Ростовской области режим самоизоляции продлили почти на две недели. Президент объявил нерабочие дни до 11 мая. О своём решении он сообщил во время обращения к населению 28 апреля.

Такое развитие событий было ожидаемым - на Дону, как и во всей стране, сохраняется тяжёлая эпидемиологическая обстановка. В России и так ожидаются майские праздники с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Между ними - всего три рабочих дня, которые решено также сделать выходными. То есть первые дни мая жители Ростовской области должны будут и дальше оставаться дома, выходя на улицу только по необходимости или для того, чтобы проследовать к месту работы, если их предприятие не приостановило свою деятельность.

Напомним, по состоянию на утро 28 апреля на Дону выявлено 778 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости является довольно высоким - 18,5 на 100 тысяч населения. Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв говорил о том, что пока в регионе прогноз неутешительный.

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