Режим самоизоляции планируют продлить на майские праздники
Ограничительные мероприятия и режим самоизоляции могут продлить на майские праздники. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
По данным издания, планируется продлить режим самоизоляции на праздники, а рабочие дни между ними сделать выходными. На данный момент это основной рассматриваемый федеральными властями вариант.
Удержав россиян дома, чиновники рассчитывают предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.
Напомним, в этом году выходные продлятся с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня – 6, 7 и 8 мая.
Добавим, что по данным на 21 апреля в России зарегистрировано 52 763 случаев заболевания коронавирусом, 456 человек скончались. В Ростовской области 346 пациентов с COVID-19, из них пять человек в тяжёлом состоянии.