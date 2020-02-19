Ретроградный Меркурий: ростовский астролог рассказал, где ждать подвоха каждому знаку Зодиака



Ближайшие три недели жителей Ростова ждёт специфическое время, которое принесёт как положительные, так и отрицательные моменты. Как рассказала астролог Ольга Шумилина, с 17 февраля по 10 марта проходит период ретроградного Меркурия. Планета будет активно влиять на каждый знак Зодиака.



Чтобы избежать негативных последствий и при этом воспользоваться благоприятными возможностями этого времени, астролог советует:



● отказаться от дорогих покупок, так как купленные вещи могут быть бракованными. Позже вы заметите, что одежда вам неудобна. Предметы сломаются или порвутся в неподходящий момент. Постарайтесь по возможности перенести покупки на апрель;



● отложить подписание документов и договоров. Если же это сделать невозможно, внимательно изучайте каждую деталь, не спешите и проверяйте каждую бумажку. Так вы сможете избежать ошибок и задержек;



● отказаться от покупки автомобиля. Вы не сможете вовремя заметить скрытые дефекты, цена не будет соответствовать качеству. Покупку также перенесите на апрель;



● автомобилистам быть особенно внимательными. В период ретроградного Меркурия возможно замедление мыслительных процессов, реакций, появляется риск попасть в аварию. Соблюдайте дистанцию, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности;



● отказаться от перехода на новую работу. Вернитесь к этому вопросу в середине весны. В ином случае вас полностью не устроят новые условия работы.



Это время также может отметиться неприятными ситуациями:



● вы можете забыть какую-то вещь в общественных местах, куда-то пропадут нужные документы. Астролог советует включить самоконтроль и внимательность на 100%;



● интернет будет плохо работать, программы и приложения «зависнут» и дадут сбой. Файлы будут медленно грузиться. Телефонная связь вас подведёт;



● письма, посылки (обычные и электронные) могут не дойти до адресатов;



● документы и отчёты затеряются в инстанциях;



● в письмах, документах появится много описок, в речи — оговорок;



● вам придётся ходить по различным кабинетам и сдавать документы по несколько раз из-за ошибок в бумагах (налоговые отчеты, балансы и так далее);



● активизируются воры и телефонные мошенники. Берегите сумки и кошельки. Не оставляйте документы и другие вещи в машинах и кабинетах без присмотра;



● вы или ваши коллеги могут опоздать на встречу, также само мероприятие могут неожиданно перенести;



● некоторые договорённости окажутся невыполненными;



● даже отремонтированная и проверенная техника по непонятным причинам даст сбой;



● новые знакомства с противоположным полом окажутся полным фарсом. Человек может выдавать себя за другого. Не возлагайте на него больших надежд;



● медработники могут поставить ложные диагнозы. Чтобы этого избежать, обратитесь ещё как минимум к двум специалистам.



Проявление в такой период максимального внимания и бдительность помогут свести на нет все неприятности. Постарайтесь тщательно перепроверять информацию, контролировать процессы в семье и на работе. Это поможет избежать трудностей и потерь.



Чем хорошо заниматься в этот особенный период ретроградного Меркурия всем знакам Зодиака:



● большая вероятность, что дадут о себе знать старые друзья. На горизонте могут появиться люди, с которыми вы давно не общались. Обязательно сходите на встречи с ними;



● вернитесь к тем делам, которые были когда-то начаты, но не доведены до конца. Доведите их до ума;



● проверьте документы на наличие ошибок, неточностей — обязательно найдёте их, даже если раньше уже просматривали бумаги;



● к вам вернутся люди, с которыми вы ранее поругались. Вы можете вернуться к прежним партнёрам и связям, чтобы их завершить, простить или понять что-то важное;



● наведите порядок, разберите свои бумаги, документы, файлы;



● начните изучать что-то новое. Запишитесь на курсы повышения квалификации, большой успех получите в сфере психологии, эзотерики, фармакологии, фотографии, видеографики;



● обратитесь к уже проверенным вами специалистам, мастерам.