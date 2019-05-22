Купить автомобиль и написать книгу: ростовский астролог рассказал, на что повлияет планета Меркурий



Астролог из Ростова-на-Дону сообщил, что сейчас Меркурий находится в отличном положении. По словам Анны Давыдовой, планета вошла в знак Близнецов — свою обитель. Там небесное тело будет оставаться до 4 июня.



Так как Меркурий — интеллектуальная планета, то в этот период нужно заняться работой, требующей мыслительного процесса. Те, кто ещё не закончил писать диплом или магистерскую диссертацию — самое время их завершить.



Сейчас хорошие дни для того, чтобы что-то продать. Если продажи — основная сфера вашей деятельности, то ближайшие пару недель принесут вам успех.



Астролог также сообщила, что Меркурий способствует обучению. Можно записаться на какие-либо короткие курсы или мастер-классы. Вы освоите новое для себя направление, что поспособствует всестороннему развитию личности.



Тем, кто планировал приобрести автомобиль, Анна Давыдова советует сделать это до 4 июня. К тому же, Венера сейчас расположилась в гармоничном положении знака Тельца, а значит, машина будет не только практичной, но и порадует вас своей красотой.



Пока не наступила по-настоящему летняя жара, отправляйтесь в недалёкое путешествие. Меркурий поспособствует тому, чтобы вояж прошёл хорошо и приятно.



К тому же, писателям или тем, кто только хочет таковыми стать, стоит приступить в созданию книги. Результат вас приятно удивит, и из-под пера может родиться настоящий шедевр.