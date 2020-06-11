Репетиции парада в Ростове перенесли на более раннее время
В Ростове перенесли время репетиций парада Победы. Об этом сообщили в администрации города 16 июня.
По информации мэрии, тренировки пройдут 16 и 18 июня с 18 до 00 часов. Ранее сообщалось, что репетиции запланированы в эти даты с 21 до полуночи.
В резервный день, 22 июня, репетиция может состояться с 21 до 00 часов. Добавим, что в указанное время в центре города будет ограничено движение транспорта.
Напомним, парад Победы пройдёт в Ростове 24 июня. В этот день движение будет ограничено с 6 утра до 14 часов.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что военные парады пройдут только в Ростове и Новочеркасске. В других городах области никаких мероприятий проводиться не будет.