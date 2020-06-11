В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за репетиций парада Победы

В Ростове из-за репетиций парада Победы ограничат движение в центре города. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Проезд будет закрыт 16 и 18 июня с 21 часа до полуночи, 20 июня - с 10 до 13 часов. В это время проехать будет нельзя на следующих участках:- Театральная площадь;- улица Большая Садовая - на участке от Театральной площади до проспекта Ворошиловского;- улица Советская - на участке от площади Карла Маркса до Театральной площади;- улица 20-я Линия - на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.Кроме того, движение частично будет перекрыто на время прохождения военной техники к месту парада. Колона пойдёт по маршруту: проспект Шолохова - площадь Карла Маркса - улица Большая Садовая - проспект Ворошиловский - улица Красноармейская - проспект Шолохова - улица Ченцова - проспекты Кировский - Театральный.24 июня, в день парада Победы, для автомобилистов закроют проезд по Театральной площади, проспекту Театральному - на участке от улицы Максима Горького до Социалистической, на отрезке Максима Горького – Ченцова - от переулка Крепостного до улицы Каяни, Большой Садовой - от Театральной площади до проспекта Ворошиловского, улице Советской - от площади Карла Маркса до площади Театральной, 20-й Линии - от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса, проспекте Шолохова, 20-й Линии и 19-й Линии до Закруткина.Ограничение будет действовать с 6 до 14 часов.Кроме того, запланирован резервный день – 22 июня. Движение могут ограничить с 21 часа до полуночи.