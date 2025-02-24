Реке Дон уровень воды снизился до неблагоприятных отметок
В устье реки Дон уровень воды снизился до неблагоприятных отметок. Об этом свидетельствуют прогнозы Северо-Кавказского УГМС.
Пониженные уровни воды в прошедшие сутки наблюдались 23 февраля. Неблагоприятные отметки зафиксировали в устье Дона на участке Аксай-Азов.
Напомним, в Ростовской области с начала февраля наблюдаются резкие колебания температур, а также усиление ветра. По сравнению с месяцем ранее уровень воды опустился ниже на 26 сантиметров.
Из-за нагонных явлений у жителей могут возникнуть проблемы с водоснабжением.