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Реке Дон уровень воды снизился до неблагоприятных отметок

Реке Дон уровень воды снизился до неблагоприятных отметок
В устье реки Дон уровень воды снизился до неблагоприятных отметок. Об этом свидетельствуют прогнозы Северо-Кавказского УГМС.

Пониженные уровни воды в прошедшие сутки наблюдались 23 февраля. Неблагоприятные отметки зафиксировали в устье Дона на участке Аксай-Азов.

Напомним, в Ростовской области с начала февраля наблюдаются резкие колебания температур, а также усиление ветра. По сравнению с месяцем ранее уровень воды опустился ниже на 26 сантиметров.

Из-за нагонных явлений у жителей могут возникнуть проблемы с водоснабжением.
Фото: Rostov.ru
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