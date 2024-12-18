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Из-за ветра уровень воды поднялся в устье Дона до неблагоприятных отметок

Из-за ветра уровень воды поднялся в устье Дона до неблагоприятных отметок
В результате сильного ветра в Ростовской области уровень воды в устье реки Дон поднялся до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

По данным специалистов, в районе Азова и Аксая уровень воды достиг отметки 100-112 сантиметров, что значительно превышает безопасные значения. При этом максимальные уровни воды оказались выше опасных отметок на 13-31 сантиметр.

В регионе действует штормовое предупреждение до 18 декабря.
Фото: Дондей
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