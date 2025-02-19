Уровень воды в реке Дон опустился до неблагоприятных отметок из-за ветра

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Уровень воды в реке Дон опустился до неблагоприятных отметок из-за сильного ветра. Информацию об этом сообщили в ФГБУ Северо-Кавказском управлении гидрометеорологической службы.В Ростовской области с начала февраля наблюдается резкое колебание температуры. Погода также сопровождается сильным ветром. В результате происходит сильный сгон воды в реке Дон. Уровень воды опустился с прошлого месяца на 26 сантиметров.Обмеление может привести к нарушению в работе судоходства, портов с повреждением кораблей и плавсредств.