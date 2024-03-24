Фото: Rostov.ru.

График электрички Ростов — Орловка-Кубанская изменится на сутки. По информации на сайте РЖД, время в пути увеличится на 10 минут 25 марта.Состав № 6174/6173 стартует из Ростова по графику, в 13:08. На несколько станций он прибудет по расписанию (Заречная, Блокпост, Батайск, Высочино). А вот перед последними двумя остановками поезд задержится в пути на 10 минут. На станции Васильево-Петровское он будет в 14:19 вместо 14:09. А на конечной пассажиры смогут выйти в 14:50 вместо привычных 14:40.