В Ростовской области с 10 февраля изменится расписание электричек

Фото: Ростов.ру

Пассажиров ждут изменения в расписании электричек, соединяющих Ростовскую область с Краснодарским краем. Информация об этом размещена на сайте Северо-Кавказской пассажирской компании.С 10 по 15 февраля состав № 6184/6183 сообщением Орловка-Кубанская – Ростов задержится. Пригородный поезд отправится в донскую столицу на 38 минут позже обычного — в 14:09. На конечной станции он окажется в 15:46 вместо 15:08.В эти же дни изменения коснутся электрички № 6054 сообщением Ростов – Степная. Из столицы Дона пассажиры отъедут на 17 минут позже — в 16:00. В село Красное Краснодарского края (конечная) состав прибудет в 17:22.С 10 по 14 февраля пригородный поезд № 6266/6265 сообщением Орловка-Кубанская - Ростов поедет в сторону донского региона в 21:06 вместо 20:31. На конечную остановку он прибудет с соответствующей задержкой в 35 минут — в 22:16.Во всех случаях изменения связаны с работами на железной дороге.