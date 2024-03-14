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Электричка Ростов — Орловка-Кубанская изменит свое расписание 17 марта

Электричка Ростов — Орловка-Кубанская изменит свое расписание 17 марта
В Ростовской области график движения состава, курсирующего между Ростовской областью и Краснодарским краем, изменится 17 марта. Информацию предоставила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Электричка с сообщением Ростов – Орловка-Кубанская отправляется со станции Ростов в 13.08 по графику. Прибытие состава № 6174/6173 на станцию Орловка-Кубанская ожидается в 14.50 вместо 14:40, с задержкой на 10 минут.

Изменение расписания электрички связано с производством ремонтно-путевых работ.
Фото: DonDay.
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