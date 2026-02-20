Фото: Александр Ломтев

В собственность Ростова передадут участок перед гостиницей «Амакс». Об этом сообщили глава города Александр Скрябин.- В результате договорённостей с собственником в ближайшее время центральный участок благоустройства, где планируется реконструкция фонтана перед гостиницей «Амакс», будет передан в собственность города и начнется подготовка к его обновлению, - отметил Александр Скрябин.Напомним, что тема строительства фонтана на площади Ленина поднимается не первый год. Еще несколько лет назад там частный собственник хотел построить многоэтажный торговый центр. Жителям такая идея не понравилась, люди хотели благоустройства.В 2025 году тогда еще врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал идею жителей. После архитекторы предложили пять вариантов, как будет выглядеть будущий фонтан. Провели голосование среди ростовчан, их выбор пал на проект Александра Ломтева. Специалист отметил историческую важность места и предложил «вернуться в прошлое» и воссоздать то, что было 30-40 лет назад в нынешних условиях современности.