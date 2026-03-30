В Таганроге учащихся школы № 26 разместят в другом здании. Об этом заявила глава Таганрога Светлана Камбулова.Школа была повреждена в результате атаки беспилотников 29 марта. В ближайшее время специалисты оценят состояние здания и примут решение о переводе учеников в другое здание.Ночью 29 марта Таганрог подвергся атаке БПЛА. Есть погибший, несколько человек получили ранения. Также пострадали многоэтажные дома, частные домовладения и автомобили.Жители, чьи дома повреждены, будут временно находиться в пунктах временного размещения. Владельцам квартир также обещаны компенсационные выплаты. Сейчас комиссия оценивает масштабы ущерба.