Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге учащихся школы № 26 разместят в другом здании

В Таганроге учащихся школы № 26 разместят в другом здании. Об этом заявила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Школа была повреждена в результате атаки беспилотников 29 марта. В ближайшее время специалисты оценят состояние здания и примут решение о переводе учеников в другое здание.

Ночью 29 марта Таганрог подвергся атаке БПЛА. Есть погибший, несколько человек получили ранения. Также пострадали многоэтажные дома, частные домовладения и автомобили.

Жители, чьи дома повреждены, будут временно находиться в пунктах временного размещения. Владельцам квартир также обещаны компенсационные выплаты. Сейчас комиссия оценивает масштабы ущерба.
Фото: Светлана Камбулова
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика