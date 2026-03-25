Работа мессенджера «Телеграм» продолжает ухудшаться

Пользователи мессенджера «Телграм» продолжают жаловаться на работу «Телеграма». Если ранее он работал с ВПН и прокси, в последние время это перестали работать. В Ростовской области телеграмм периодически оживает, но клиент скорее мертв, чем жив.В последние дни пользователи Telegram из разных регионов отмечают улучшение работы сервиса: приложение и десктопная версия запускаются без дополнительных инструментов, проблемы с отправкой сообщений исчезли. При этом загрузка медиафайлов по‑прежнему происходит медленно.На утро 25 марта сервис Сбой.рф зафиксировал около 300 жалоб на работу телеграмма. Среди жалоб 5% - это пользователи из Ростовской области. Утром 25 марта жители Ростова-на-Дону пожаловались, что не могут войти в телеграмм даже с ВПН.Проблема у меня наблюдается уже несколько дней. Раньше с ВПН и прокси хотя бы страницы обновлялись и можно было отправить сообщение. А последние дни совсем плохо, - заявила пользовательница из Ростова.Пользователи сообщают сразу о нескольких проблемах: сбои в работе мобильного приложения, отсутствие оповещений о новых сообщениях, перебои в работе веб‑версии мессенджера, общее отсутствие подключения — даже с использованием VPN.Напомним, что с 10 февраля Роскомнадзор (РКН) приступил к замедлению работы Telegram на территории России. В ведомстве объяснили, что такие меры вызваны несоблюдением сервисом российского законодательства: в частности, речь идёт о недостаточной защите персональных данных пользователей и отсутствии должных мер против мошеннических действий.Когда Telegram заработает нормально, пока неизвестно. Условие для продолжения работы мессенджера в России известно: нужно выполнить требования законодательства и выстроить диалог с властями. Но руководство Telegram пока на это не идёт.Аналитики считают, что недавнее частичное восстановление работы сервиса связано с временными проблемами у РКН и не предвещает полной разблокировки. При этом есть версия, что телеграмм останется, как это было с другими нежелательными или запрещенными мессенджерами.