Спасатели из Ростовской области помогли двум псам, которые провалились в люк и котлован

Спасатели ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» помогли двум псам в Шолоховском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оба ЧП произошли днем 25 марта.Первый случай произошел в хуторе Пигаревском. Любопытный питомец одного из местных жителей, исследуя территорию, провалился в открытый люк. К счастью, углубление оказалось сухим, что позволило спасателям оперативно извлечь испуганное животное и вернуть его в руки обеспокоенного хозяина.Спустя некоторое время аналогичная ситуация, но с более драматическим развитием, сложилась в станице Вешенской. Там собака оказалась в двухметровом котловане, где на льдинах – торосах – дрейфовала по поверхности воды. Прибывшие на место спасатели, проявив находчивость и профессионализм, смогли безопасно добраться до животного, используя специальную петлю для извлечения собак. Хвостатый пленник был аккуратно поднят на поверхность и, к счастью, не получил никаких травм.Представители поисково-спасательной службы обращаются к жителям области с настоятельной просьбой: проявляйте повышенную бдительность и внимательно следите за своими питомцами. Особую опасность представляют открытые люки и водоемы, где животные могут легко попасть в беду.