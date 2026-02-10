Ростовчане второй день жалуются на плохую работу телеграма

Фото: ИИ.

В Ростовской области уже второй день наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram. Первые трудности возникли 9 февраля: пользователи столкнулись с невозможностью войти в приложение, загрузкой сообщений и отправкой файлов.К вечеру работу мессенджера восстановили, но к утру 10 февраля телеграм снова перестал работать. Жители различных регионов, в том числе Ростовской области, продолжают сообщать о серьёзных затруднениях в использовании Telegram — с утра этого дня пользователи по‑прежнему не могут отправлять сообщения и совершать звонки родным.Согласно данным мониторинговых каналов, за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 8 тысяч жалоб на работу мессенджера.