Ростовчане второй день жалуются на плохую работу телеграма

В Ростовской области уже второй день наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram. Первые трудности возникли 9 февраля: пользователи столкнулись с невозможностью войти в приложение, загрузкой сообщений и отправкой файлов.

К вечеру работу мессенджера восстановили, но к утру 10 февраля телеграм снова перестал работать. Жители различных регионов, в том числе Ростовской области, продолжают сообщать о серьёзных затруднениях в использовании Telegram — с утра этого дня пользователи по‑прежнему не могут отправлять сообщения и совершать звонки родным.

Согласно данным мониторинговых каналов, за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 8 тысяч жалоб на работу мессенджера.
