Рабочая неделя в Ростове обещает быть дождливой



В Ростове-на-Дону прогнозируют дождливую рабочую неделю. Такую информацию сообщает Ростовский гидрометцентр.



Дождь, который начался в воскресенье, продолжится днём в понедельник. Осадки будут идти до вечера, при этом градусники покажут от +8° до +11°. Прогнозируется довольно сильный ветер — до восьми метров в секунду.



Во вторник, 12 марта, дождь продлится до ночи. Днём ненадолго выглянет солнце. Столбики термометров опустятся до +5°...+7°.



Среда начнётся со снега вперемежку с дождём. Осадки прекратятся ближе к вечеру. В этот день в Ростове станет ещё холоднее — до +3°.



Синоптики рассказали, что четверг будет солнечным. Днём и вечером температура ожидается от +4° до +6°.



С новой силой дождь польёт в пятницу, 15 марта. Он будет идти целые сутки, при этом в городе потеплеет до +8°.