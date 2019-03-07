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Рабочая неделя в Ростове обещает быть дождливой

Рабочая неделя в Ростове обещает быть дождливой
В Ростове-на-Дону прогнозируют дождливую рабочую неделю. Такую информацию сообщает Ростовский гидрометцентр.

Дождь, который начался в воскресенье, продолжится днём в понедельник. Осадки будут идти до вечера, при этом градусники покажут от +8° до +11°. Прогнозируется довольно сильный ветер — до восьми метров в секунду.

Во вторник, 12 марта, дождь продлится до ночи. Днём ненадолго выглянет солнце. Столбики термометров опустятся до +5°...+7°.

Среда начнётся со снега вперемежку с дождём. Осадки прекратятся ближе к вечеру. В этот день в Ростове станет ещё холоднее — до +3°.

Синоптики рассказали, что четверг будет солнечным. Днём и вечером температура ожидается от +4° до +6°.

С новой силой дождь польёт в пятницу, 15 марта. Он будет идти целые сутки, при этом в городе потеплеет до +8°.

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