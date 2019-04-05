За окнами ростовчан всю неделю будут тучи и дождь



Ближайшая неделя не порадует жителей Ростова весенней погодой. Каждый день за окном будут тучи и дождь, сообщает Ростовский гидрометцентр.



Серая погода начнётся в понедельник. Днём температура будет от +15° до +18°. Вечером она опустится на несколько градусов. Ветер прогнозируется восточный силой до пяти метров в секунду.



Во вторник, 9 апреля, днём и вечером станет теплее на два градуса, но при этом усилится ветер. До вечера небо будет затянуто облаками.

Дождь начнётся с середины недели и продлится до самых выходных. С неба польёт в среду вечером. Термометр покажет от +14° до +22°. Согласно прогнозу, как только начнутся осадки, прекратится ветер.



В четверг, 11 апреля, уже можно будет забыть о тёплой погоде. Столбик градусника опустится до +10°...+14°. На протяжении всего дня обещают небольшой дождь.



В пятницу осадки продолжатся. Солнце выглянет незадолго до захода. Температура будет держаться на уровне +12°. Ветер прогнозируют западный и юго-западный силой до четырёх метров в секунду.