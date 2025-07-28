В Ростове из-за жары перенесли сроки отключения водоснабжения

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В Ростове-на-Дону из-за аномально высоких температур перенесли сроки отключения водоснабжения. Об этом объявил глава города Александр Скрябин.Ранее планировалось, что с 30 по 31 июля в Первомайском, Ворошиловском и Октябрьском районах города будет отключено холодное водоснабжение для проведения плановых ремонтных работ.Но из-за повышения температуры в Ростове-на-Дону было принято решение перенести эти работы на более поздний срок — на две недели.Жители города положительно отреагировали на эту новость, поскольку без воды в условиях такой жары им пришлось бы нелегко.