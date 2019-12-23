Пропавшую в Ростове 42-летнюю женщину нашли живой



Живой нашли пропавшую в Ростове женщину. Ирину Завалишину разыскивали около двух суток. О том, что она вернулась к семье, стало известно 25 декабря.



Ирина пропала 23 декабря в Кировском районе города. Она вышла с работы, но не вернулась домой. В её поисках участвовали полицейские и волонтёры. Сообщалось, что женщине требуется медицинская помощь. К счастью, спустя примерно два дня Завалишину нашли живой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.