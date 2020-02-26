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Пропавшую в Ростове 87-летнюю пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Ростове 87-летнюю пенсионерку нашли живой
В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую пожилую женщину. О том, что 87-летняя Мария Бычкова вернулась домой, стало известно 28 февраля.

Пенсионерку разыскивали с 22 февраля. В тот день она ушла из дома на улице Евдокимова в Ворошиловском районе. Женщине требовалась помощь медиков. Родственники предполагали, что она могла потерять память.

К счастью, Марию Бычкову удалось разыскать живой. В поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» позвонил житель Ростова и сообщил, что нашёл пенсионерку. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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