Пропавшую в Ростове 87-летнюю пенсионерку нашли живой



В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую пожилую женщину. О том, что 87-летняя Мария Бычкова вернулась домой, стало известно 28 февраля.



Пенсионерку разыскивали с 22 февраля. В тот день она ушла из дома на улице Евдокимова в Ворошиловском районе. Женщине требовалась помощь медиков. Родственники предполагали, что она могла потерять память.



К счастью, Марию Бычкову удалось разыскать живой. В поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» позвонил житель Ростова и сообщил, что нашёл пенсионерку. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.