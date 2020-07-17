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Пропавшую 15-летнюю ростовчанку нашли в Тамбове

Пропавшую 15-летнюю ростовчанку нашли в Тамбове

Несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома 9 июля и не вернулась, нашли живой спустя 11 дней в Тамбове. Об этом сообщили 21 июля в следственном управлении РФ по Ростовской области.

Как сообщалось ранее, 15-летняя Мария К. покинула свой дом на улице Волкова, 10/3 днём 9 июля и пропала. Родные и близкие обратились за помощью в полицию и Следственный комитет. Специалисты прочёсывали заброшенные здания и районы города, но установить местонахождение девочки не могли.

Почти через две недели Марию К. нашли живой в Тамбове.
- В ближайшее время её привезут в Ростов-на-Дону и проведут опрос, почему она самовольно ушла из дома, - рассказали в ведомстве.

По факту исчезновения ростовчанки возбудили уголовное дело. После того как специалисты установят все обстоятельства ее исчезновения, суд вынесет решение.

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