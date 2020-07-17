Пропавшую 15-летнюю ростовчанку нашли в Тамбове

Несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома 9 июля и не вернулась, нашли живой спустя 11 дней в Тамбове. Об этом сообщили 21 июля в следственном управлении РФ по Ростовской области.Как сообщалось ранее, 15-летняя Мария К. покинула свой дом на улице Волкова, 10/3 днём 9 июля и пропала. Родные и близкие обратились за помощью в полицию и Следственный комитет. Специалисты прочёсывали заброшенные здания и районы города, но установить местонахождение девочки не могли.Почти через две недели Марию К. нашли живой в Тамбове.По факту исчезновения ростовчанки возбудили уголовное дело. После того как специалисты установят все обстоятельства ее исчезновения, суд вынесет решение.