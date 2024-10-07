Пропавший в Ростовской области дедушка нашелся живым

Фото: Лиза Алерт.

Пропавший пенсионер из Азовского района Ростовской области Алексей Попов найден живым. Житель хутора Новоалександровка не возвращался домой на протяжении почти суток.Пожилой мужчина пропал 6 октября. Родные не стали медлить и обратились в правоохранительные органы и к волонтерам. Учитывая его возраст, нельзя было тянуть с поисками. Пенсионер мог заблудиться или ему могла понадобиться помощь врачей.К счастью, мужчину нашли в тот же день живым.