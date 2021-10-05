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Пропавшего в Морозовске мужчину нашли живым спустя неделю

Пропавшего в Морозовске мужчину нашли живым спустя неделю
Живым нашли пропавшего 30-летнего жителя Ростовской области. О местонахождении Дениса Коробейникова не было информации около недели.

Как ранее сообщалось, мужчина пропал в Морозовске 1 октября. На поиски бросились сотрудники полиции, волонтеры и СМИ. Добровольцы размещали ориентировку в соцсетях и на улицах города и области.

Найти Дениса удалось только спустя неделю. Вернулся ли он сам или с ним что-то случилось, неизвестно. Почему мужчина не сообщил о своем долгом отсутствии родным, неизвестно.
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