Пропавшего в Морозовске мужчину нашли живым спустя неделю
Живым нашли пропавшего 30-летнего жителя Ростовской области. О местонахождении Дениса Коробейникова не было информации около недели.
Как ранее сообщалось, мужчина пропал в Морозовске 1 октября. На поиски бросились сотрудники полиции, волонтеры и СМИ. Добровольцы размещали ориентировку в соцсетях и на улицах города и области.
Найти Дениса удалось только спустя неделю. Вернулся ли он сам или с ним что-то случилось, неизвестно. Почему мужчина не сообщил о своем долгом отсутствии родным, неизвестно.