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Пропавшего по дороге из Ростова в Липецк мужчину нашли живым спустя месяц

Пропавшего по дороге из Ростова в Липецк мужчину нашли живым спустя месяц

Пропавшего по дороге из Ростова в Липецк 44-летнего Сергея Фролова нашли живым спустя месяц. Об этом стало известно 16 августа.

Известно, что он направлялся из Ростова в Липецк. Однако оставалось неизвестно, добрался ли мужчина до конечной точки или нет. Ведь Фролов почти месяц не выходил на связь с родными.

К счастью, мужчина найден живым и невредимым. Где все это время пропадал Сергей, а также почему не вышел на связь с родными, неизвестно.

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