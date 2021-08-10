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В Ростове живым нашли пропавшего 22-летнего парня

В Ростове живым нашли пропавшего 22-летнего парня
В Ростове нашли живым парня, пропавшего без вести. Местонахождение 22-летнего Виктора Тихого оставалось неизвестным почти неделю.

Молодой человек ушел из дома 5 августа. С тех пор он не выходил на связь. Обеспокоенные родственники бросились на поиски, но не смогли найти Виктора. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Парня нашли живым 11 августа. Пока не известно, где он находился эти шесть дней и почему не выходил на связь с близкими.

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