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Пропавшего неделю назад 18-летнего парня нашли в Ростове у друга

Пропавшего неделю назад 18-летнего парня нашли в Ростове у друга
Пропавшего в Ростовской области 18-летнего парня нашли у приятеля в Ростове. Дмитрия Золотова из хутора Грушевка искали больше недели.

Молодой человек пропал еще 30 января. Поругавшись с родителями, он собрал вещи и уехал. Утром родственники увидели, что сына нет дома. Они позвонили знакомым и друзьям парня, однако никто не знал, куда он мог направиться. В отчаянии и беспокойстве за ребенка родные пошли в полицию писать заявление об исчезновении. К поиску подключили волонтеров.

Появилась информация, что молодой человек мог отправиться в донскую столицу. Догадки подтвердились. Все это время Дима жил у своего друга в Ростове. Почему он не сообщил родным, что поедет в гости, неизвестно. Радует, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: Лиза Алерт.
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