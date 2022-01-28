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В Ростовской области без вести пропал 18-летний парень

В Ростовской области без вести пропал 18-летний парень
В Ростовской области вторые сутки ищут пропавшего 18-летнего парня. Дмитрий Золотов пропал ранним утром 30 января в хуторе Грушевка Белокалитвинского района.

Около четырех часов утра родители Димы увидели, что его нет дома. Родственники позвонили знакомым и друзьям сына, однако никто не знал, куда он мог направиться. В отчаянии и беспокойстве за ребенка они пошли в полицию писать заявление об исчезновении.

На вид молодому человеку - около 18 лет, рост - 170-175 сантиметров, худощавый, серо-голубые глаза, волосы короткие русые, в носу - пирсинг. В день исчезновения парень был одет в зимнюю куртку, теплую коричневую толстовку, черные брюки, обут в кроссовки белого цвета. При себе у него был телефон марки «Айфон 7».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего парня, позвоните в полицию или по номерам: 8 (86383) 6-93-18, 6-92-24.
Фото: Соцсети.
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