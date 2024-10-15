Пропавшего на СВО бойца из Перми нашли спустя почти год в ростовском морге

Фото: Анна (сестра)

В морге Ростова нашли тело пропавшего бойца СВО из Перми спустя почти год. Об этом сообщает Donday со ссылкой на сестру 29-летнего Вячеслава Зотева, Анну.Вячеслав Зотев родился и вырос в деревне Залесной в Пермском крае. В 2023 году мужчина попал в места лишения свободы. Ему оставалось всего лишь пару месяцев до освобождения. Однако в августе он решил участвовать в СВО и попал в ряды ВС РФ, подписав контракт.Парень служил в составе штурмовой роты отделения (захвата) штурмовой группы в звании рядового. Осенью 2023 года Вячеслав перестал выходить на связь.Родственники надеялись, что он найдется целым и невредимым, однако спустя почти год, в июле 2024-го, им сообщили, что парень погиб. Практически год боец пролежал в морге Ростова – он скончался еще в ноябре 2023-го.- В начале ноября Вячеслава тяжело ранило в голову. Его сразу же доставили в госпиталь поселка Нового Московской области. Он скончался спустя почти две недели – 18 ноября, - рассказала сестра. - Тело все это время лежало в морге Ростова, и мы смогли его забрать только сейчас.Родственники забрали тело погибшего военнослужащего и похоронили на родине.