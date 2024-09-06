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Медалью «За отвагу» наградили пропавшего без вести бойца СВО из Волгодонска

Медалью «За отвагу» наградили пропавшего без вести бойца СВО из Волгодонска
Медалью «За отвагу» наградили пропавшего на СВО 52-летнего бойца из Ростовской области. Государственную награду Вячеслава Ли вручили его 12-летнему сыну. Награждение состоялось 5 сентября в военном комиссариате Волгодонска.

В апреле 2023 года мужчина подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился на СВО. Бойца закрепили за воинской частью 22179. Вячеслава назначили командиром штурмовой роты.

В июне того же года волгодончанина направили на боевое задание в Херсонской области. Обратно мужчина уже не вернулся. Больше года Вячеслав Ли считается пропавшим без вести.
Фото: DonDay-Волгодонск
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