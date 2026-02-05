Донской ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена новорожденных в начале февраля 2026 года

Фото: Нейросеть

Донской ЗАГС опубликовал статистику самых популярных и редких имен, которыми родители нарекали новорожденных в начале февраля 2026 года. Данные ведомства были обнародованы сегодня, 5 февраля, на официальном сайте.Среди женских имен особую редкость проявила Габриэлла. Это имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог — моя сила», «Божья твердыня» или «герой Божий», привлекает родителей своей мощной энергетикой и благородным звучанием. В число редких женских имен также вошли Инджи, Мехрима, Милада и Малена.Тем не менее, лидирующие позиции в рейтинге популярности среди девочек, начиная с 2025 года, уверенно удерживают София (625), Мария (543), Ева (539), Варвара (519) и Анна (465).У мальчиков же самым редким именем стал Амил. Это имя имеет древние корни и, по разным версиям, означает «избранный Богом», «высший ум» или восходит к слову «работник» в древних языках. Среди других редких мужских имен были отмечены Мохаммад Кабир, Мяхди, Абдулрахьман и Сурхай.Самыми же распространенными мужскими именами в регионе остаются Михаил (726), Александр (657), Артем (583), Иван (481) и Матвей (474).Статистика ЗАГСа демонстрирует, что родители в донском регионе отдают предпочтение как традиционным и проверенным временем именам, так и всё чаще проявляют интерес к более редким и необычным вариантам.