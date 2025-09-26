Фото: ЛизаАлерт

В Ростове ищут без вести пропавшего 42-летнего мужчину. С 18 сентября о местонахождении Вячеслава Бигмы ничего не известно.В тот день он уехал из дома на автомобиле Honda черного цвета. Когда мужчина перестал выходить на связь, близкие забеспокоились. Они обратились за помощью в полицию, а затем и к волонтерам.У Вячеслава рост – 180 сантиметров. Он имеет нормальное телосложение. Мужчина обрит налысо. Также у него карие глаза.Неизвестно, в какой одежде он был в день своей пропажи.Если вы знаете, где может находиться Вячеслав, просьба сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.