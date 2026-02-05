В Азове прооперировали пса с пулей в теле: животное может остаться инвалидом

Фото: приют Феникс

В Азове провели сложную операцию псу по кличке Бельчик, которого нашли 3 февраля в микрорайоне Мичуринец-3 с огнестрельным ранением и переломом таза. Об этом сообщили DonDay в приюте для животных «Феникс».Изначально предполагалось, что метис лайки и хаски пострадал в результате ДТП, однако ветеринары обнаружили у него пулевое ранение и перелом таза. Как сообщили в приюте, 4 февраля Бельчику провели сложную операцию, в ходе которой из спинномозгового канала извлекли пулю. К сожалению, повреждения спинного мозга оказались очень серьезными, и существует высокая вероятность того, что Бельчик останется неходячим инвалидом на всю оставшуюся жизнь.- Проведена ламиноктомия 10-го грудного позвонка с извлечением пули из спинномозгового канала, спинной мозг пострадал сильно, оболочки разорваны, целостность нарушена. Вероятно, Бельчик останется неходячим инвалидом на всю оставшуюся жизнь, - уточнили в приюте.Волонтеры и зоозащитники города выражают обеспокоенность тем, что в данном районе участились случаи стрельбы по животным.- Мы не в первый раз слышим, что подобное происходит в данном районе города! Это подтверждают и комментарии жителей под постами о Бельчике… И вот к таким результатам это приводит: неадекватные личности видят в этом поддержку и идут на наши улицы стрелять из оружия, - сообщают волонтеры.