Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Азове прооперировали пса с пулей в теле: животное может остаться инвалидом

В Азове прооперировали пса с пулей в теле: животное может остаться инвалидом

В Азове провели сложную операцию псу по кличке Бельчик, которого нашли 3 февраля в микрорайоне Мичуринец-3 с огнестрельным ранением и переломом таза. Об этом сообщили DonDay в приюте для животных «Феникс».

Изначально предполагалось, что метис лайки и хаски пострадал в результате ДТП, однако ветеринары обнаружили у него пулевое ранение и перелом таза. Как сообщили в приюте, 4 февраля Бельчику провели сложную операцию, в ходе которой из спинномозгового канала извлекли пулю. К сожалению, повреждения спинного мозга оказались очень серьезными, и существует высокая вероятность того, что Бельчик останется неходячим инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

- Проведена ламиноктомия 10-го грудного позвонка с извлечением пули из спинномозгового канала, спинной мозг пострадал сильно, оболочки разорваны, целостность нарушена. Вероятно, Бельчик останется неходячим инвалидом на всю оставшуюся жизнь, - уточнили в приюте.

Волонтеры и зоозащитники города выражают обеспокоенность тем, что в данном районе участились случаи стрельбы по животным.

- Мы не в первый раз слышим, что подобное происходит в данном районе города! Это подтверждают и комментарии жителей под постами о Бельчике… И вот к таким результатам это приводит: неадекватные личности видят в этом поддержку и идут на наши улицы стрелять из оружия, - сообщают волонтеры.
Фото: приют Феникс
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика