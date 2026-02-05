Новости
На Дону приостановлена работа шахты «Октябрьской-Южной» из-за нарушений промышленной безопасности

В Ростовской области работа шахты "Октябрьской-Южной" остановлена на 90 суток. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, причиной стали нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта.

По данным системы СПАРК, ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" зарегистрировано в 2014 году в поселке Краснолучское Октябрьского района Ростовской области. Основной вид деятельности – добыча и обогащение угля и антрацита.

Суд признал ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" виновным в нарушении административного законодательства. Проверка Северо-Кавказского управления Ростехнадзора выявила несоответствие требованиям безопасности на предприятии.

Шахте запрещено проведение горных работ и пребывание людей в вентиляционном коренном штреке, который относится к производственным объектам 1-го класса опасности. При этом ограничения не касаются работ по восстановлению и укреплению горных выработок, а также жизнеобеспечению подземных выработок.

Примечательно, что это не первый случай приостановки деятельности шахты. В октябре 2024 года суд уже останавливал работу предприятия на 90 суток из-за серьезных нарушений пожарной безопасности. Тогда выяснилось, что в горных выработках невозможно реализовать мероприятия по локализации и тушению пожара, предусмотренные планом ликвидации аварий. Предположительно, на шахте не было достаточного количества огнетушителей, либо они находились в труднодоступных местах.
Фото: ФССП по Ростовской области
