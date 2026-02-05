Новости
Поезд, следующий через Ростов, прибудет позже из-за схода вагонов в Тамбовской области

Из-за происшествия на железнодорожной станции в Тамбовской области поезд, следующий через Ростов, прибудет с опозданием. Об этом проинформировали в РЖД.

4 февраля на станции Кочетовка-2 вспыхнул серьезный пожар. В связи с этим инцидентом железнодорожники отменили три поезда:

№ 65 Москва – Воронеж
№ 738 Москва – Воронеж
№ 739 Воронеж – Москва

А таже изменили расписание нескольких других составов, включая тот, который проходит через Ростов.

Поезд №12, следующий из Москвы в Анапу, был вынужден отправиться позже запланированного времени. Первоначально он должен был прибыть в Ростов-на-Дону 6 февраля в 01:47, но теперь ожидается его прибытие не раньше 12:00 на станцию Ростов-Главный.
Фото: Южная транспортная прокуратура
