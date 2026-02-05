Новости
На Ростов обрушились магнитные бури планетарного масштаба

На Ростов-на-Дону обрушились сильные магнитные бури планетарного масштаба. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии 5 февраля.

Накануне 4 февраля на Солнце случилась мощная вспышка. Утром солнечная активность в разы выросла, это стало причиной магнитных бурь. В настоящий момент уровень достиг G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.
- В настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США,- сказано в сообщении.

Не исключено, что жители России также смогут наблюдать полярные сияния.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
