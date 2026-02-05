В Ростове-на-Дону на месяц закроют движение на улице Штахановского

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону с 24 февраля по 30 марта будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Штахановского. Об этом сообщили в городской администрации.Запрет на проезд и проход коснется отрезка от строения №25 до дома №17. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по ремонту системы ливневой канализации, необходимых для улучшения городской инфраструктуры.Автомобилистам и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывая временное закрытие, и использовать альтернативные пути для передвижения по городу.