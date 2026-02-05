Новости
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области утром 5 февраля

В Ростовской области утром 5 февраля объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РСЧС.

Около 10:30 жителей предупредили об опасности. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения.
Фото: РЧСЧ
