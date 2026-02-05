Новости
Разведенный телеведущий Дмитрий Дибров сменил имидж

После громкого развода с Полиной Дибровой, шоумен решил обновить свой имидж. В новом образе Дмитрий Дибров посетил премьеру фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли.

Телеведущий был в чёрном костюме, белой рубашке и чёрно-золотистом жилете. Для избавления от седины Дмитрий покрасил волосы в русый цвет.

В то время как бывшая жена продолжает сниматься в реалити и делиться романтическими фотографиями с новым партнёром, Дибров признался в симпатии к Ольге Бузовой. На премьере он отметил, что теряет дар речи при виде 40-летней певицы.

Разрыв отношений с Полиной произошёл в конце 2025 года, и каждый день в СМИ раскрывались новые подробности, вызвавшие бурные обсуждения. Сейчас Полина живёт с Романом Товстиком и их детьми от предыдущих браков в загородном доме, а Дмитрий активно участвует в светских мероприятиях.
Фото: Voice
