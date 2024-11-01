Пропавшего 17-летнего жителя Кубани разыскивают в Ростовской области

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут пропавшего 17-летнего жителя Краснодарского края. О местонахождении Вячеслава Ермакова неизвестно с 27 октября.Последний раз молодого человека видели в городе Гулькевичи. Вскоре он перестал отвечать на звонки и сообщения в социальных сетях. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. По одной из версий, Вячеслав мог отправиться в один из соседних регионов: Ростовскую область или Ставропольский край.Согласно ориентировке, рост пропавшего составляет около 180 сантиметров. Молодой человек среднего телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Одет он был в черную толстовку и такого же цвета джинсы.Если вы видели Вячеслава, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь в поисках.