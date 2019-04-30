Активистку из Ростова Шевченко будет защищать экс-министр юстиции Канады



Интересы ростовской активистки Анастасии Шевченко будет представлять бывший министр юстиции, а ныне - успешный адвокат Ирвин Котлер. Такое заявление сделал на свой странице в социальной сети общественный деятель Владимир Кара-Мурза.



По словам Кара-Мурзы, адвокат будет представлять интересы политзаключённой активистки «Открытой России» в качестве международного защитника.‬



Как известно, Анастасию Шевченко подозревают по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Уже несколько месяцев Анастасия Шевченко находится под домашним арестом.



Несмотря на все попытки защиты Анастасии сменить меру пресечения, ее оставили прежней.