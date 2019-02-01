Родные простились с дочерью ростовской активистки Анастасии Шевченко
Родные и близкие простили с 17-летней дочерью ростовской активистки Анастасии Шевченко. Похороны девушки состоялись 4 февраля.
Председатель движения «Открытая Россия» сообщил, что на церемонии прощания присутствовали только родственники скончавшейся девушки. Семья не стала разглашать место похорон.
Напомним, дочь Анастасии Шевченко умерла 31 января в реанимации больницы в городе Зверево. Известно, что девушка страдала обструктивным бронхитом. Она скончалась, не приходя в сознание.