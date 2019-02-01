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Родные простились с дочерью ростовской активистки Анастасии Шевченко

Родные простились с дочерью ростовской активистки Анастасии Шевченко
Родные и близкие простили с 17-летней дочерью ростовской активистки Анастасии Шевченко. Похороны девушки состоялись 4 февраля.

Председатель движения «Открытая Россия» сообщил, что на церемонии прощания присутствовали только родственники скончавшейся девушки. Семья не стала разглашать место похорон.

Напомним, дочь Анастасии Шевченко умерла 31 января в реанимации больницы в городе Зверево. Известно, что девушка страдала обструктивным бронхитом. Она скончалась, не приходя в сознание.

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