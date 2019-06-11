Неизвестные развесили в Ростове плакаты в поддержку активистки Анастасии Шевченко



На улицах Ростова появились плакаты в поддержку активистки Анастасии Шевченко. Баннеры развесили накануне судебного заседания, на котором женщине определят меру пресечения. Оно запланировано на 14 июня.



Шевченко уже несколько месяцев находится под домашним арестом. Её подозревают по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Сторона защиты пыталась обжаловать приговор и изменить меру пресечения на более мягкую, но безрезультатно.



Ночью перед очередным заседанием на ростовских остановках неизвестные развесили плакаты с фотографиями Анастасии и словами в её поддержку. Один из баннеров висит на въезде в Ростов со стороны Батайска.



Находясь под домашним арестом, Шевченко не может контактировать с посторонними, за исключением членов семьи.

