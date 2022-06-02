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Прокуратура Ростовской области проверит обстоятельства гибели ребенка при пожаре в Аксае

Прокуратура Ростовской области проверит обстоятельства гибели ребенка при пожаре в Аксае

Прокуратура Ростовской области проверит обстоятельства смерти пятилетнего мальчика. Ребенок отравился дымом при пожаре вечером 3 июня. ЧП случилось в доме на улице Платова в Аксае.

Когда начался пожар, мальчик был дома один. Где находились его мама и папа, неизвестно. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. На момент прибытия спасателей, пламя распространилось на пяти квадратах. Огнеборцы ликвидировали возгорание и передали ребенка медикам. К сожалению, спасти его не удалось - он скончался в тот же день.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.


- Расследование идет под контролем прокуратуры Ростовской области, - уточнили в прокуратуре Донского региона.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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