Прокуратура Ростовской области проверит обстоятельства пожара в новочеркасской колонии
Прокуратура проверит обстоятельства пожара в исправительной колонии Ростовской области. Возгорание случилось вечером 1 декабря в Новочеркасске.
Rostov.ru сообщал, что первым загорелся чердак четвертого отряда, в котором находились 36 осужденных-инвалидов. Сотрудники колонии вызвали пожарных и вывели заключенных на улицу, а затем распределили их по другим отрядам. В ЧП никто не пострадал.
Пламя охватило сотни квадратных метров, и потушить его удалось лишь спустя четыре часа. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание проводки.
- В связи с пожаром организована проверка обстоятельств, причин и условий, способствующих возгоранию, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.