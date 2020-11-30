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Прокуратура Ростовской области проверит обстоятельства пожара в новочеркасской колонии

Прокуратура Ростовской области проверит обстоятельства пожара в новочеркасской колонии
Прокуратура проверит обстоятельства пожара в исправительной колонии Ростовской области. Возгорание случилось вечером 1 декабря в Новочеркасске.

Rostov.ru сообщал, что первым загорелся чердак четвертого отряда, в котором находились 36 осужденных-инвалидов. Сотрудники колонии вызвали пожарных и вывели заключенных на улицу, а затем распределили их по другим отрядам. В ЧП никто не пострадал.

Пламя охватило сотни квадратных метров, и потушить его удалось лишь спустя четыре часа. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание проводки.

- В связи с пожаром организована проверка обстоятельств, причин и условий, способствующих возгоранию, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

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