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Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту гибели ребёнка при пожаре

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту гибели ребёнка при пожаре
Фото для иллюстрации

По факту гибели маленького мальчика в Ростовской области прокуратура начала проверку. Устанавливают все причины, по которым произошла трагедия.

Происшествие случилось вечером 27 февраля в хуторе Мержаново Неклиновского района. Около 17:30 жители переулка 9-го Комсомольского увидели, что в доме № 3 начался пожар. Они вызвали сотрудников МЧС, а тем временем сами бросились тушить огонь. Его удалось ликвидировать до приезда спасателей.

В одной из комнат обнаружили труп ребёнка. Как выяснилось, родители оставили двухлетнего мальчика дома одного. Он решил поиграть и устроил пожар. Кроха отравился продуктами горения и погиб.

- В настоящее время организована проверка по установлению причин и условий, способствующих данному случаю, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - Будет дана оценка роли действий органов профилактики района в работе с семьёй погибшего ребёнка.

Также в надзорном ведомстве взяли на контроль ход проверки, проводимой следственными органами.

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